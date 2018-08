Mieszkańcy Adamowa pili wodę skażoną bakteriami kałowymi. Bo urząd gminy nie mógł ostrzec ludzi

Wodociąg ''Potoczek'' był zanieczyszczony bakterią E. coli. Sanepid wydał ostrzeżenie 10 sierpnia. Ale woda została skażona już wcześniej. Urząd Gminy wyjaśnił, że nie mógł zaalarmować mieszkańców, ale niektórzy o problemie wiedzieli.

"To skandal. Małe dzieci, ludzie starsi i chorzy pili skażoną wodę" - oburza się jedna z mieszkanek Adamowa na łamach "Dziennika Wschodniego". Chce pozostać anonimowa, bo boi się władz gminy. "Przecież człowiek się myje, płucze usta, pije tę wodę i to w dużych ilościach, bo są upały" - dodała. Bo plotka o skażeniu jakoś dotarła do mieszkańców Adamowa