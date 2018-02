Mieli pomagać. Zamiast tego z pieniędzy fundacji urządzili orgię z prostytutkami

Podczas akcji humanitarnej na Haiti w 2010 r. przedstawiciele brytyjskiej fundacji charytatywnej Oxfam, zamiast przeznaczyć pieniądze na najbardziej potrzebujących wydali je na sprowadzenie prostytutek do wynajętej willi. Niektóre z kobiet miały na sobie koszulki z logo fundacji.

Aferę ujawnił "The Times". Według dziennika osoby zamieszane w sprawę, po powrocie do kraju, miały zastraszać innych pracowników fundacji, aby informacje nie przedostały się do mediów. Gdy szefostwo fundacji dowiedziało się o oskarżeniach postanowiło zamieść aferę pod dywan. Istnieją również podejrzenia, że część zaproszonych prostytutek mogła być nieletnia.