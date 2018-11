Międzyrzec Podlaski: śmiertelny wypadek na trasie krajowej nr 2 do Białej Podlaskie. Duże utrudnienia

Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska: droga krajowa nr 2 całkowicie zablokowana na wysokości miejscowości Wysokie, po zderzeniu dwóch aut. Na miejscu zginął jeden z kierowców.

Międzyrzec Podlaski - paraliż na drodze

Do tragicznego wypadku w miejscowości Wysokie doszło w czwartek około godziny 10 rano. Dwa auta – skoda i fiat zderzyły się czołowo na prostym odcinku drogi. Na miejscu zginął kierowca fiata, który po zderzeniu ze skodą wpadł na drzewo. Aby wydobyć go z pojazdu, strażacy musieli skorzystać z ciężkiego sprzętu. Prowadzący drugie auto również został poszkodowany i trafił do szpitala.