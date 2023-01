Międzynarodowy skandal. Niemiecki oficer szpiegował na rzecz Rosji?

Najbardziej skompromitowana agencja. Jej były szef pracował dla KGB

Jednym z aspektów, który może mieć głębsze implikacje dla sprawy, są doniesienia, że w szafce Carstena L. przy boisku piłkarskim, na którym trenował w swoim rodzinnym mieście w Bawarii, znaleziono broszurę prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Ugrupowanie to domagało się, aby w wojnie między Rosją a Ukrainą Niemcy pozostały neutralne i wzywało rząd do wstrzymania wszelkich dostaw broni do Kijowa oraz otwarcia gazociągu Nord Stream 2.