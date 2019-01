Międzynarodowe spotkanie ws. Iranu odbędzie się w Polsce

Jak ogłosił na antenie Fox News sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo, spotkanie ma odbyć się 13 i 14 lutego. Przywódcy poruszą na nim kwestie Bliskiego Wschodu, w tym m.in. Iranu.

Pompeo dodał, że w szczycie wezmą udział kraje z Azji, Afryki, Europy i Bliskiego Wschodu. Jak podają amerykańskie media, to ostatni krok prezydenta Trumpa do tego, co nazywa "kampanią nacisku" przeciwko Iranowi, która obejmuje wycofanie się z porozumienia nuklearnego Iranu i przywrócenie sankcji USA po zniesieniu w ramach umowy.