Międzynarodowa pomoc dla Ukrainy oraz tych, którzy już wspierają

Środki pieniężne nawet ze 140 krajów?

To platforma, na której osoby z Ukrainy oraz rodziny, które przyjęły je do swojego domu mogą utworzyć zbiórkę z prośbą o wsparcie. Strona dostępna jest w 10 językach, co umożliwia przekazanie uchodźcom środki pieniężne aż z 140 krajów.