Lis pokłócił się z wiceministrem. Padły obelgi

Tomasz Lis reaguje na wpis Jabłońskiego

Ostra wymiana zdań zaczęła się od wpisu Jabłońskiego, który oskarżył Lisa - jak stwierdził "zwolennika wysyłania przeciwników do komór" - o poparcie wulgarnego nagrania z Andrzejem Sewerynem. "Oczywiście to wspiera; jakżeby inaczej" - napisał wiceszef dyplomacji, na co Lis odpisał: "spadaj rusku".