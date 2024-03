Miedwiediew uderza w Niemcy. "Przygotowują się do wojny z Rosją"

"Nawet jeśli nie są tego świadomi i niczego takiego nie zlecili, historia zna wiele przykładów, gdy wojsko jest w stanie podejmować za dowódców cywilnych decyzje o rozpoczęciu wojen lub je stymulować. Przyjdą do Scholza i powiedzą: 'Panie Kanclerzu (Rzeszy), na Ukrainie zestrzelono rakietę. Według rodzaju i trajektorii leciał do Berlina. Co odpowie Scholz, co?" - bredził Miedwiediew.