Miedwiediew ostrzega NATO. W tle sprawa systemów Patriot

"Natowscy przywódcy pozostają bezkarni"

"Sekretarz generalny NATO podkreślił, że Ukraina wygra to jako suwerenne, niepodległe państwo. Ale nic nie powiedział o jej integralności terytorialnej. Wygra, ale z ograniczoną suwerennością usiądzie do stołu negocjacyjnego. To już się dzieje" - czytamy we wpisie byłego prezydenta Rosji.