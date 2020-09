Michał Moskal gościem programu "Tłit"

Z naszym gościem porozmawiamy o zapowiedzianym we wtorek przez Jarosława Kaczyńskiego projekcie ustawy związanej z ochroną zwierząt. Prezes PiS podkreślił, że w pracę nad pomysłem zaangażowali się szczególnie "ludzie młodzi".

- Uważamy, że posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność zapewnienia mu godnych warunków bytowych - zaznaczył po wystąpieniu szefa Prawa i Sprawiedliwości przewodniczący Forum Młodych partii Michał Moskal.

Informację o projekcie jako pierwszy przekazał reporter WP Michał Wróblewski. PiS chce m.in., aby ubój rytualny został ograniczony wyłącznie do potrzeb polskich związków wyznaniowych. Wykluczone ma zostać także trzymanie zwierząt na krótkiej uwięzi, a prawo do prowadzenia schronisk zostanie ograniczone do jednostek gminnych i organizacji pożytku publicznego chroniących prawa zwierząt.