Michał Kamiński gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Paweł Kukiz odniósł się do zakończenia współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przyznał, że nie ma żalu do Władysława Kosiniaka-Kamysza, tylko do siebie. Ocenił, że rozstanie przebiegło spokojnie, a on sam nie czuje się "wyrolowany", a jeśli już to "swoją naiwnością". Główny zarzut polityka dotyczy niedotrzymania umowy z sierpnia 2019 r.