Michał Jach zastąpi Piętę w Komisji ds. Służb Specjalnych. To były PRL-owski oficer

- Potwierdzam, zastąpię Stanisława Piętę w Komisji ds. Służb Specjalnych - mówi Wirtualnej Polsce poseł PiS Michał Jach. Pięta wyleciał z tego gremium w wyniku seksskandalu. Na jego miejsce wskakuje były PRL-owski oficer. Dziś polityk partii rządzącej.

Michał Jach jest szefem Komisji Obrony Narodowej. W wyborach do Sejmu w 2015 r. otrzymał 7024 głosy. To, że zastąpi Piętę w speckomisji, potwierdziła na briefingu rzecznik Beata Mazurek.

Polityk PiS był twarzą tzw. ustawy degradacyjnej, odbierającej stopnie komunistyczym generałom (którą to ustawę ostatecznie zablokował prezydent Duda). Było to o tyle interesujące, że Jach to... były oficer PRL-owskiej armii (20 lat służby). Działał w Ludowym Wojsku Polskim.