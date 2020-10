Michał Gramatyka. Remiks piosenki posła PO święci triumfy na świecie

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka od 20 lat śpiewa szanty w zespole Perły i Łotry. Teraz za sprawą remiksu francuskiego twórcy DJ'a L.B. utwór "My mother told me" zlazł się na 43. miejscu prestiżowej listy "Hot Dance/Electronic Songs" amerykańskiego magazynu Billboard.

Poseł PO na liście Bliiboardu

DJ L. B. usłyszał utwór "My mother told me" w serialu "Wikingowie". Szanta tak bardzo spodobała się francuskiemu artyście, że postanowił skontaktować się z jej autorami i poprosić o możliwość jej wykorzystania w swoim remiksie. Zespół Perły i Łotry wyraził zgodę na użycie swojej piosenki, a teraz może cieszyć się z wielkiego międzynarodowego sukcesu.

Co prawda wersja DJ'a L. B. mocno odbiega swoim charakterem od oryginału, niemniej członkowie zespołu nie kryją zadowolenia z jej popularności. Poza znalezieniem się na liście Billboardu utwór znalazł się również w zestawieniu najlepiej sprzedających się w w internecie przebojów tanecznych i elektronicznych. W tym notowaniu "My mother told me" weszło do pierwszej dziesiątki i znalazło na ósmej pozycji.