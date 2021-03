Michał Dworczyk gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Uważam ministra Dworczyka za najprawdopodobniej najlepszego, najbardziej sprawnego ministra, ucieszyłem się, jak mówił, że w ciągu kilkunastu godzin milion osób się zapisało na szczepienia AstraZeneca - powiedział Władysław Teofil Bartoszewski z PSL.

Jego słowa komentował w programie "Tłit" prezes tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. - Na tle tego słabego rządu minister Michał Dworczyk wyróżnia się sprawnością organizacyjną. Podjął się trudnego zadania przekonania do szczepień. Oceniamy jego działania dobrze, zgadzam się z Władysławem Teofilem Bartoszewskim - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Tłit”.

Czy do końca trzeciego kwartału mamy szansę zaszczepić wszystkich Polaków? Ile mamy kupionych szczepionek? Ilu Polaków zostało do zaszczepienia? Co z ozdrowieńcami?