Michał Dworczyk gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Michała Dworczyka zapytamy m.in. zamieszanie wokół szczepienia nauczycieli na COVID-19. Jakie szczepionki będą do tego używane? Pfizer Moderna, czy AstraZeneca? I czy to jest decyzja czy rekomendacja? Kiedy wszyscy chętni nauczyciele zostaną zaszczepieni? Kiedy ruszy ten proces?

W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić dalsze obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Czy w poniedziałek 15. lutego otwarte zostaną hotele? Czy może czeka nas powrót do podziału na strefy? Co ze stokami narciarskimi?

Szefa KPRM poprosimy też o informację, jakie są rządowe wnioski z poniedziałkowego otwarcia galerii. Czy przedsiębiorcy sprostali wyzwaniom i sklepy są odpowiednio przygotowane? No i co chciałby powiedzieć przedsiębiorcom, którzy już teraz - wbrew zakazom - otwierają swoje interesy, np. restauracje czy siłownie?

O szczegółach mówił w środę w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej Piotr Zgorzelski. Oznajmił, że "pozew zbiorowy jest na ukończeniu". - Do końca tygodnia go złożymy. Chyba że pan premier odmrozi gospodarkę, która odmraża się już samoistnie - zaznaczył. Co na to Dworczyk?