Michał Dworczyk gościem programu "Tłit"

Zapraszamy na "Tłit". Od poniedziałku do piątku, o godz. 8.30 na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zapraszamy na rozmowy z osobami, które kształtują naszą rzeczywistość. Dzisiaj gościem programu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk (PiS).

Co dziś w programie? 360 tys. dawek szczepionek na COVID-19 firmy Pfizer w poniedziałek rano dotarły do Polski. We wtorek przewidziana jest kolejna dostawa 29. tys. dawek firmy Moderna.

Na profilu społecznościowym #SzczepimySiĘ opublikowano informację, z której wynika, że w niedzielę (stan na godzinę 10:00) w Polsce wykonano 200 022 szczepień przeciwko COVID-19. Ta liczba od soboty wzrosła zalediwe o 1236 szczepień.

Szczepionka przeciw COVID-19 wkrótce ma trafić do kolejnej grupy. Tymczasem pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk w rozmowie z "Wprost" wskazał na to na to, że przyjmowanie preparatu będzie musiało być powtarzane co rok.

Polityk PiS wyliczył także cele, które stawia sobie rząd: chodzi m.in. o możliwość szybkiego zapisania się na szczepienie przez telefon lub internet oraz zaszczepienie dużej grupy seniorów.

- Zapanujemy nad epidemią. Kolejny cel to zaszczepić w tym roku jak najwięcej Polaków i przygotować system na następne lata, bo wszystko wskazuje na to, że szczepić się będziemy musieli co roku - tłumaczył Dworczyk.