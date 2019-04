Michał Dworczyk: decyzja o rekonstrukcji rządu zapadnie w najbliższych dniach

Kilku członków rządu PiS startuje w wyborach do europarlamentu. Nic dziwnego, że od dłuższego czasu trwają spekulacje o możliwej rekonstrukcji gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach.

- Według mojej wiedzy w najbliższych dniach zapadnie decyzja czy, a jeżeli tak, to do jak szerokiej rekonstrukcji dojdzie. Jeżeli by do niej dochodziło, to według mojej wiedzy ci ministrowie konstytucyjni, którzy kandydują do PE, odejdą z rządu - stwierdził w programie "Poranna rozmowa RMF FM" szef KPRM Michał Dworczyk.