Miasto ogrodziło teren, na którym stał pomnik księdza Henryka Jankowskiego

Po zniszczonym pomniku ks. Jankowskiego przy ulicy Stolarskiej w Gdańsku został tylko cokół. Teraz on również jest naruszony i pojawiły się na nim napisy. W piątek ma się odbyć przesłuchanie mężczyzn, którzy dzień wcześniej obalili monument.

Zanim miejsce odgrodzono, już w czwartek pomnik został zabrany przez władze miasta i przewieziony do magazynu.

Przyjechali z Warszawy

Pomnik przy ul. Stolarskiej przewrócono w czwartek ok. godz. 3 nad ranem. Policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku 40-42 lata, którzy przyjechali z Warszawy. Ci publicznie przyznali się do tego czynu i wydali manifest. To Konrad Korzeniowski, Rafał Suszek i Michał Wojcieszczuk. Od dawna angażują się w antyrządowe protesty i pojawiają na manifestacjach Obywateli RP.