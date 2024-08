"Miałam wątpliwości". Prokurator o odnalezieniu ciała Jaworka

Odnalezienie ciała Jaworka. Prokurator zdradza szczegóły

Edyta Kubska, prokurator z Częstochowy w rozmowie z TVN24 powiedziała o odnalezieniu ciała Jaworka. - W momencie, w którym go zobaczyłam, nie miałam wątpliwości. Uznałam, że to jest on (...). Moment, w którym w końcu doszło do odwrócenia ciała, był pełen napięcia dla wszystkich, którzy tam byli. I to już nie było takie oczywiste - przyznała.