Miała zaklejać 6-latkowi usta taśmą i przywiązywać go do krzesła. Przedszkolanka z zarzutami

55-letnia Elżbieta K. jest oskarżona o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad niepełnosprawnym dzieckiem. Miała się nim opiekować, a teraz ma zakaz zbliżania się do niego.



W przedszkolu integracyjnym w Głogowie, w województwie dolnośląskim, miało dochodzić do haniebnych sytuacji. Co gorsza, dotyczą integracyjnej grupy przedszkolnej, w której są dzieci z różnymi dysfunkcjami i w różnym wieku. Jednej z opiekunek Elżbiecie K. grozi do ośmiu lat więzienia - m.in. za zaklejanie sześcioletniemu chłopcu ust taśmą i przywiązywanie go do krzesła.