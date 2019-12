Miał zostać ministrem, odnalazł się w państwowej spółce. Posada dla prof. Waldemara Parucha

Prof. Waldemar Paruch - czyli jeden z czołowych strategów kampanii wyborczych PiS od grudnia doradza prezesowi zarządu państwowej spółki - PZU. To nieoficjalne informacje Wirtualnej Polski. Potwierdziliśmy je w dwóch źródłach.

Waldemar Paruch Paruch do niedawna stał na czele Centrum Analiz Strategicznych przy Radzie Ministrów. Zajmował się również analizami i badaniami, które wpływały na strategię PiS w kampaniach wyborczych. Dlaczego zdecydował się doradzać zarządowi PZU? Sam nie komentuje tematu. Odpisał SMS-em, że jest za granicą. Na prośbę o komentarz do nowej funkcji już nie odpisał.

Nie wypowiada się również PZU. – Spółka nie udostępnia informacji z zakresu polityki kadrowej spółki, poza przypadkami, kiedy jest to niezbędne do realizowania uprawnienia lub spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa – poinformował WP Damian Ziąber, rzecznik prasowy spółki. Według naszych informacji Waldemar Paruch trafił do PZU dzięki rekomendacji Macieja Łopińskiego, byłego prezydenckiego ministra i członka rady nadzorczej PZU.