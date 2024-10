Miał kierować pod wpływem kokainy. Warszawski adwokat usłyszał zarzut

W toku postępowania kierującemu toyotą postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu do 15 lat więzienia. Jak wyjaśnia prokuratura, mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz konfiskaty paszportu i prawa jazdy.