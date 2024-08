Miał być "nadzór polskiego rządu". Kobieta straciła ponad 400 tysięcy

- W reklamie były użyte wizerunki polityków, a inwestycje miały być nadzorowane przez polski rząd - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. - Seniorka podała w formularzu kontaktowym swój numer telefonu i na ten numer zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako pracownica "firmy w Anglii" współpracującej przy tych inwestycjach z polskimi bankami. Kobieta nadała 75-latce numer klienta. Po pewnym czasie do zielonogórzanki zadzwonił mężczyzna i przekonał ją do zainstalowania aplikacji Any Desk, która miała być niezbędna do śledzenia jej "inwestycji". Fałszywy doradca przekonał również do wpłaty 30 tysięcy złotych na inwestycje - dodaje policjantka.