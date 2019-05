Merkel za Tuska? Tego chcą nasi sąsiedzi

Czy kraje Wyszehradu - w tym Polska - namawiały Angelę Merkel na stanowisko szefa Rady Europejskiej? Zdaniem dziennikarzy "Der Spiegel" przywódcy państw naszego regionu widzą w niemieckiej kanclerz sojusznika przeciwko ambicjom Komisji Europejskiej.

"Do wzięcia jest stanowisko, które nie jest specjalnie męczące, ale za to sowicie wynagradzane. Sprawujący tę funkcję, co trzy miesiące musi zwoływać spotkania na szczycie szefów państw i rządów oraz jako mediator troszczyć się o to, by 28 krajów uzgodniło na koniec tekst wspólnego oświadczenia" - czytamy w najnowszym wydaniu tygodnika "Der Spiegel".