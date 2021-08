Merkel spodziewa się napływu uchodźców z Afganistanu

W poniedziałek do Afganistanu wyleciały trzy wojskowe samoloty transportowe, które mają utworzyć most powietrzny między Kabulem a Taszkentem w Uzbekistanie, aby ewakuować z Afganistanu obywateli Niemiec, lokalnych współpracowników kontyngentu Bundeswehry i innych niemieckich instytucji, a także zagrożonych Afgańczyków, takich jak obrońcy praw człowieka czy adwokaci. W sumie akcja może objąć około 10 tysięcy osób. Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer zapewniła, że Bundeswehra utrzyma most powietrzny i będzie wywozić z Afganistanu tak wielu, jak to możliwe i tak długo, jak się da. Będzie to zależeć przede wszystkim od wsparcia żołnierzy USA, którzy zabezpieczają lotnisko w Kabulu. Według MSW w Berlinie ewakuowani mogą dostać wizę niemiecką także po przybyciu do RFN.