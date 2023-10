Mentzen: bez Konfederacji nie powstanie żaden rząd

Mentzen dodał, że według niektórych sondaży Konfederacja zyskuje 11 proc. poparcia. - Jesteśmy na trzecim miejscu. Ale nasz elektorat jest najmniej zmobilizowany z wszystkich elektoratów - bo jest najmłodszy. Młodzi ludzie z różnych przyczyn rzadziej chodzą na wybory. Stąd to jest najważniejsza rzecz na ostatnie trzy dni: zmobilizujmy siebie i swoich znajomych, żeby na pewno poszli na te wybory. Żeby się nie powtórzyła sytuacja z roku 2015, gdy partii KORWiN zabrakło 30 tys. głosów do tego, żeby wejść do Sejmu - wskazał.