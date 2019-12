Melania Trump gotowa na mikołajki. Biały Dom w świątecznej kreacji [WIDEO i ZDJĘCIA]

Melania Trump przygotowała Biały Dom na mikołajki i Święta Bożego Narodzenia. W wystroju dominuje biel, ale nie brakuje akcentów patriotycznych i "autopromocji".

Cały wystrój, podobnie jak przed rokiem, zawiera wiele elementów patriotycznych. Nie brakuje gwiazd, amerykańskiej flagi, wstęg oraz odcieni czerwieni i niebieskiego. - "The Spirit of America" rozbłysł w @WhiteHouse! Z przyjemnością dzielę się tym pięknym pokazem patriotyzmu, aby wszyscy mogli go zobaczyć, i cieszę się, że każdy może doświadczyć piękna sezonu # Boże Narodzenie! – napisała na Twitterze Pierwsza Dama, umieszczając wideo z prezentacją tegorocznego wystroju Białego Domu.

Melania Trump promuje akcję "Be Best"

Melania Trump zdecydowała się również na wypromowanie swojej akcji. Na wideo widzimy zbliżenie na jedną z dekoracji przypominającą kości z gry Scrabble. Ułożony napis to "Be Best". Taką nazwę nosi kampania społeczna, której promocją zajmuje się Melania Trump. "Be Best" skupia się na poprawie losu młodzieży, ochronie przed nękaniem w internecie oraz skutkach nadużywania narkotyków.