Meksyk: zaginęli imigranci z Hondurasu

Meksyk - prawie 100 imigrantów z wielkiej karawany wędrującej z Hondurasu do USA zaginęło. Rodziny od kilku dni nie mają z nimi kontaktu. Niewykluczone, że zostali porwani przez meksykańskie kartele narkowytkowe

Meksyk - zaginęli imigranci

3 listopada na terenie Meksyku zaginęły dwie ciężarówki, którymi w kierunku USA przemieszczali się imigranci. Samochodami podróżowało się około 80 osób. O zaginięciu aut poinformowała we wtorek Krajowa Komisja Praw Człowieka w Meksyku. W sowim oświadczeniu zaznaczyła, że miejsce, w którym doszło do zaginięcia tak wielu osób nie jest bezpieczne, ze względu na ryzyko występowania tam przestępczości zorganizowanej.

Meksyk, Honduras i Gwatemala wszczynają śledztwo

Departamenty do spraw praw człowieka w Hondurasie, Gwatemali oraz Meksyku rozpoczęli wspólne śledztwo, którego celem jest ustalenie gdzie przebywają zaginieni imigranci. Swój apel do rodzin zaginionych wystosował Roberto Herrera krajowy komisarz ds. praw człowieka w Hondurasie. Prosi on, aby rodziny, które nie mogą nawiązać kontaktu z bliskimi z karawany migrantów, skontaktowały się w sprawie identyfikacji zaginionych. Do tego celu Honduras uruchomił specjalną linię telefoniczną.