Meksyk. 20-letni Polak nie żyje, drugi jest w szpitalu. Nowe informacje

Nowe informacje ws. tragedii Polaków przekazała pełnomocniczka najbliższej rodziny. Do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wpłynęły już wyniki przeprowadzonej w Meksyku sekcji zwłok 20-latka.

Portal ustalił, że początkowo meksykańskie służby twierdziły, iż obywatel Polski miał umrzeć na skutek zaczadzenia. Z tą wersją nie zgadza się jednak rodzina zmarłego. - Wyniki sekcji zwłok wskazują jednoznacznie, że do jego śmierci przyczyniły się inne osoby - dodała kobieta zatrudniona przez rodzinę. Z kolei "Gazeta Krakowska" podała w piątek, że 20-latek był mieszkańcem Marcinkowic pod Tarnowem.

Drugi z mężczyzn, który przyjechał do Meksyku do pracy przebywa w szpitalu. Najprawdopodobniej udało się go już wybudzić ze śpiączki. Jego stan ma się poprawiać.