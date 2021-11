Medycy nie kończą protestu i piszą do premiera: "Nadszedł ten moment"

Protestujący odnieśli się też do zapowiedzi premiera, który mówił, że włączy się do rozmów z medykami w odpowiednim momencie. "Czy będzie lepszy moment niż teraz? Ile osób musi umrzeć, żeby zaczął Pan rozmawiać z nami o ratowaniu publicznej ochrony zdrowia? Zapewne ufa Pan Premier swojemu ministrowi, ale może jednak warto zwrócić uwagę na to, co on mówi, bo bardzo często mija się z prawdą" - twierdzą medycy.