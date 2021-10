Medycy apelują do premiera. "Chcemy leczyć, nie protestować"

- Wczoraj przedstawiliśmy analizę porozumienia, a raczej nieporozumienia, przekazanego przez ministra zdrowia i ją dołączyliśmy dziś do pisma kierowanego do premiera. To już nie jest porozumienie intencyjne, bo w tym dokumencie chcemy zmienić system ochrony zdrowia w Polsce, z którego są niezadowoleni pacjenci i pracownicy - mówiła Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.