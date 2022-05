Media: Ukrainka w Buczy straciła męża i nienarodzone dziecko

"Anna walczyła o to, by zajść w ciążę. Kiedy jej się to udało, była to chwila czystej radości, ponieważ miało ją czekać szczęśliwe rodzinne życie" - podkreślono w korespondencji ABC News z Ukrainy. 32-latka pracowała w Buczy jako nauczycielka języków angielskiego i niemieckiego, natomiast jej mąż prowadził firmę budowlaną. 4 marca, kilkanaście dni po rozpoczęciu wojny z Rosją, małżeństwo zostało zmuszone do ucieczki z rodzinnej miejscowości.