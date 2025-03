Media powracają do spekulacji. Trump mógł być zwerbowany przez KGB?

"Lech Wałęsa posiada coś, co chciałby mieć Donald Trump – Pokojową Nagrodę Nobla" – pisze Brachmann, przypominając, że Wałęsa ryzykował swoim życiem w czasach komunizmu, aby zasłużyć na to wyróżnienie. W przeciwieństwie do niego Trump ryzykuje pokojem w Europie, co nie ma związku z jego osobistym życiem.