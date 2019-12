Media: "Małgorzata Kidawa-Błońska wściekła na Grzegorza Schetynę"

Małgorzacie Kidawie-Błońskiej nie podoba się, że Grzegorz Schetyna namówił Jacka Jaśkowiaka do startu w wyborach - twierdzą media. Jak czytamy, posłanka coraz głośniej mówi o potrzebie zmiany przywództwa w Platformie.

"Ma być wściekła na Grzegorza Schetynę za to, że namówił Jacka Jaśkowiaka do startu w prawyborach. I jakby tego było mało, to lider PO ma wpierać prezydenta Poznania w wewnętrznej kampanii" - czytamy.