Kolejne zatrucie grzybami w ośrodku dla uchodźców

Dramat w ośrodku w Dębaku

Do zatrucia w ośrodku w Lininie miało dojść na kilka dni przed dramatycznymi wydarzeniami w Dębaku, gdzie na skutek zatrucia grzybami troje dzieci trafiło do szpitala a stan dwójki z nich określany jest jako bardzo ciężki, o czym poinformował we wpisie w mediach społecznościowych burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński.