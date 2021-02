Media bez wyboru. W Poznaniu wrócił napis ze stanu wojennego

Akcja "Media bez wyboru" poniosła się szerokim echem po Polsce, ale też za granicą. Protest mediów z 10 lutego przywrócił do życia napis, który w Poznaniu po raz pierwszy pojawił się w 1981 roku.

Poznań. Wrócił napis "partyjny bełkot to nie informacja". To efekt protestu mediów i akcji "Media bez wyboru"

Napis "partyjny bełkot to nie informacja" ponownie znalazł się w tym samym miejscu, na tym samym murze, na dokładnie tym samym wiadukcie w Poznaniu. 40 lat temu namalowali go działacze Solidarności, którzy mieli dosyć partyjnej propagandy czasu stanu międzywojennego.

Tym razem, jak informuje tvn24.pl, hasło "partyjny bełkot to nie informacja" na murach wiaduktu przy ul. Nowowiejskiej w Poznaniu narysowali anarchiści z grupy Rozbrat, których skłot mieści się w pobliżu wiaduktu.

Na swoim fanpage'u umieścili też sklejkę przedstawiającą oryginał napisu z 1981 roku w zestawieniu z reprodukcją. "Grudzień '81 vs luty '21" - podpisali ilustrację.

Ponowne pojawienie się napisu "partyjny bełkot to nie informacja" skomentował autor oryginału. - To hasło wymalowałem tuż przed stanem wojennym w ramach ogólnopolskiej akcji Solidarności o dostęp do środków masowego przekazu. Powstał dokładnie 9 grudnia 1981 roku po południu - mówił w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Stasiewski.