Media bez wyboru. Ryszard Terlecki: zespół opozycji będzie chciał wprowadzić cenzurę

We wtorek odbyło się spotkanie konsultacyjne partii opozycyjnych ws. podatku od reklam, które na media chce nałożyć rząd. Podpisana została wspólna deklaracja, która wzywa władzę do wycofania się z projektu oraz do odpartyjnienia mediów publicznych. Czytamy w niej m.in., że danina "zagraża pluralizmowi mediów, a w szczególności ich obecności w życiu lokalnych społeczności".