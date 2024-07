Media: Będą mandaty za nieszczepienie dzieci. Wirusolog ma plan

Jak czytamy, GIS już zmienił sposób gromadzenia danych o przypadkach nieszczepionych dzieci. Dr Paweł Grzesiowski w rozmowie z dziennikiem przyznaje, że do tej pory faktyczny obraz liczby zaszczepionych dzieci był zaburzony, bo skupiano się na kartach szczepień i odmowach. Teraz jednak to się zmieni - do bazy trafi numer PESEL i adres osoby niezaszczepionej. To pozwoli na bezpośrednie dotarcie do rodziców.