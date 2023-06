Prezes będzie na meczu z Niemcami. Ma specjalne miejsce

- To jest dla Polaków bardzo ważny mecz, zawsze do pojedynków z Niemcami podchodzimy ambicjonalnie. Niemcy natomiast być może będą jeszcze bardziej zmobilizowani, by wygrać. To wszystko dlatego, że nastroje w kraju są wprost słabe. Nie czuć euforii z powodu tego, że za rok w kraju będą rozgrywane mistrzostwa Europy. Kibice nie widzą postępu w grze drużyny, niewiele rzeczy ich cieszy. Niemcy potrzebują przekonujących wygranych. Będzie im zależało, żeby nas ograć i to jak najwyżej - podkreśla Urban.