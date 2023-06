Ostatni mecz Błaszczykowskiego. Poseł Kowalski złożył zaskakujące życzenia

- Dzisiaj 109. raz biało-czerwoną koszulkę założy Jakub Błaszczykowski, wielki piłkarz z małej wsi Truskolasy. Kocha Truskolasy, kocha Częstochowę, kocha Kraków, kocha Opole. A my go kochamy, za to jakim jest Polakiem, broni polskich wartości, wierzy w Pana Boga. Mam nadzieję, że dzisiaj strzeli swój 22. gol Niemcom. Wszystkiego najlepszego Jakubie - powiedział Janusz Kowalski, poseł Suwerennej Polski.