McDonald's. Kolejki przed restauracjami w całej Polsce. Oto powód

Kolejki przed McDonald's. Jaki powód?

Takiego oblężenia przed restauracjami McDonald's nie było już dawno. Osoby przejeżdżające lub przechodzące obok nich zastanawiają się, czym spowodowane są tak długie kolejki do sieci popularnych restauracji. Do okienka McDrive ustawiają się sznury samochodów. Jaki jest powód tak długich kolejek?

To nowa oferta McDonald's sprawiła, że klienci rzucili się na zakupy jedzenia w popularnej sieciówce. Wytłumaczenie tak długich kolejek jest proste. W ofercie znowu pojawiły się kanapki drwala - jedna z najpopularniejszych pozycji w menu restauracji McDonald's.

McDonald's. Polacy uwielbiają kanapkę drwala

Polacy uwielbiają popularne "Drwale" i zawsze niecierpliwie czekają na jesień, kiedy to w ofercie pojawia się ta kanapka. - Takich kolejek jak w środę jeszcze nie mieliśmy. Niemal wszyscy przyjechali tylko po to, aby zamówić kanapkę drwala - mówi portalowi o2.pl pracownik restauracji.

Kanapka "Drwala", która wróciła 25 listopada do oferty w McDonald's i to w rozszerzonej ofercie. Kanapki Drwala to sezonowy hit sieciówki w tym roku w w rozszerzonej ofercie.