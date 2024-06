Mbappé wygadał się Macronowi. Na nagraniu potwierdza, kiedy ogłoszenie transferu do Realu

Poniedziałkowy dialog był bardzo krótki. "Witaj Kylian, co słychać, jak forma? Ogłoszenie (transferu do Realu - red.) ma być dzisiaj, prawda?" - zagaił prezydent, ściskając dłoń mistrza świata z 2018 roku na oczach selekcjonera Didiera Deschampsa. "Dziś wieczorem, dziś wieczorem" - potwierdził Mbappé, powtarzając dwukrotnie.

Przypomnijmy, że Mbappé nie przedłużył kontraktu z PSG. Jego odejście do Realu było tajemnicą poliszynela co najmniej od lutego, a próba zatrzymania go we Francji od dawna stała się sprawą również polityczną, wykraczającą znacznie poza świat sportu.