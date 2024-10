Mbappe podejrzewany o gwałt? Doniesienia szwedzkich mediów

Ostatnio Mbappe był krytykowany przez media również za opuszczenie meczów reprezentacji. Piłkarz wrócił do gry w Realu Madryt po przerwie spowodowanej kontuzją mięśnia uda, ale Deschamps nie powołał go na październikowe spotkania Ligi Narodów z Izraelem i Belgią. Sztab szkoleniowy "Trójkolorowych" argumentował, że chce dać czas zawodnikowi na powrót do optymalnej dyspozycji.