Mazurek odcina się Schetynie. "Żadna terapia już nie pomoże"

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna po raz kolejny zarzucił PiS, że chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Słowa przewodniczącego Platformy spotkały się z emocjonalną reakcją rzeczniczki PiS Beaty Mazurek.

- Szeroka koalicja absolutnie tak. Musi być jednak wspólny mianownik programowy, a przy wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie nim to, czy chcemy polexitu, czy silnej obecności w integrującej się Europie. Bo to, co robi Prawo i Sprawiedliwość w Europie, pokazuje, że wyraźnie wyprowadza nas na margines, a z marginesu prosto poza struktury Wspólnoty Europejskiej. Mnie zależy na tym, żeby zbudować listę, która wygra bardzo wyraźnie wybory z PiS-em i potwierdzi europejskie aspiracje Polaków - powiedział na antenie radiowej Jedynki Schetyna.