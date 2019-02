Mazowsze: tragedia w Mińsku Mazowieckim. 4 osoby nie żyją, w tym dwójka dzieci

W jednym z mieszkań w Mińsku Mazowieckim znaleziono zwłoki czterech osób, w tym dwójki małych dzieci. Na miejscu pracują policjanci i strażacy.

Z ustaleń dziennikarza portalu rmf24.pl, który jako pierwszy podał informację o tej tragedii wynika, że doszło do niej w rodzinie wojskowego. Gdy żołnierz nie stawił się rano w jednostce do jego domu wysłano policjantów. Ci, przy wsparciu strażaków, weszli do mieszkania.