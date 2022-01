Mazowieckie. Sylwestrowa makabra w Siedlcach

Rodzinna tragedia

Do kolejnej tragedii doszło we wsi Topórek w powiecie siedleckim gdzie doszło do awantury między 50-letnimi małżonkami. Doszło tam do rodzinnej awantury, podczas której kobieta, próbując się ratować, wybiegła z domu. Niestety sprawca, w tym wypadku mąż, dogonił ją na sąsiedniej posesji i zadał jej ciosy ostrym narzędziem. Kobieta nie przeżyła ataku