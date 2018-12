Mazowieckie: Próbował zabić pracownika w lesie, żądał uniewinnienia. Sąd oddalił kasację

Sąd Najwyższy oddalił kasację w związku z wyrokiem za próbę zabójstwa pracownika firmy remontowo-budowlanej. Tym samym kary orzeczone przez sądy niższej instancji są ostateczne, więc skazany trafi na 15 lat do więzienia oraz zapłaci 300 tysięcy złotych grzywny.

Mazowieckie: Próba zabójstwa w lesie

Do zdarzenia doszło w 2013 roku. Dominik B. pracował "na czarno" dla firmy remontowo-budowlanej w woj. mazowieckim. Gdy nie mógł doprosić się swojej wypłaty, zagroził szefowi firmy, że zgłosi do Państwowej Inspekcji Pracy, że jego pracodawca nielegalnie zatrudnia pracowników.

Szymon F., szef firmy, razem z drugim pracownikiem, Mateuszem R., wywieźli Dominika B. do lasu w okolicy Grójca, brutalnie pobili i okaleczyli mężczyznę, a potem przysypali go ziemią. Sprawcy uciekli, myśląc, że nie żyje. Poszkodowanemu udało się dotrzeć do drogi krajowej nr 7, gdzie został znaleziony przez kierowców. Dominik B. miał liczne rany cięte głowy oraz połamane i pokaleczone cztery palce.