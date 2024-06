Maxi Zoo w nowej odsłonie. Więcej radości dla Ciebie i Twojego pupila!

"Wspólnie dla Zwierząt" - pomagaj z Maxi Zoo

Maxi Zoo nie tylko dba o Twoje zwierzęta, ale również angażuje się w pomoc dla tych, które najbardziej jej potrzebują. Inicjatywa "Wspólnie dla Zwierząt" umożliwia aktywne wspieranie schronisk, promowanie odpowiedzialnych adopcji oraz pomoc organizacjom prozwierzęcym. Wielu podopiecznych takich placówek wciąż czeka na dom i na kochających opiekunów. Dlatego też w każdym sklepie Maxi Zoo znajdziesz specjalne pojemniki, do których możesz przekazać dary dla bezdomnych zwierząt z Twojej okolicy. To prosty sposób, by dołączyć do działań marki i zrobić coś dobrego dla tych, którzy nie mają swojego domu. Firma co roku organizuje również świąteczną akcję, dzięki której klienci mogą spełniać życzenia psów i kotów ze schronisk. Dodatkowo, cyklicznie prowadzi sprzedaż specjalnych produktów, a pozyskane fundusze kieruje na wsparcie psich ratowników GOPR, by razem z klientami nieść radość i szczęście naszym mniejszym przyjaciołom.