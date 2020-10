Matura zakłócona. 2,3 tys. alarmów bombowych. Prokuratura podjęła decyzję

Koronawirus. Zamknięte cmentarze 1 listopada? Piotr Mueller o zaleceniach rządu

Co ciekawe, już 2 maja Centralne Biuro Śledcze miało wiedzę, że takie alarmy mogą się podczas matur pojawić . O sprawie poinformowano Centralna Komisję Egzaminacyjną, uznając możliwość realizacji gróźb jako "niską”. Mimo wszystko, w zasadzie do każdej szkoły zostały skierowane jednostki policji. - Ich zadaniem było sprawdzenie terenu placówki pod kątem ujawnienia materiałów wybuchowych. W każdym badanym przypadku sprawdzenie dało wynik negatywny – czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa.

W trakcie postępowania policjanci wytypowali nawet ewentualnych podejrzanych, ale nie udało się ich zidentyfikować jako potencjalnych sprawców. Było to pięciu użytkowników jednego internetowego forum, którzy wymieniali opinie: jak anonimowo rozesłać maile z informacją o ładunkach wybuchowych. Trzech z nich miało wysłać ją do szkół z podziałem na poszczególne, dawne zabory: do województw byłego zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. Dwóch kolejnych miało wysyłać maile do dowolnych placówek.

Według RMF FM, to rosyjskie służby miały stać za fałszywymi informacjami o bombach, na co miały wskazywać szczegółowe analizy połączeń internetowych. Doprowadziły one do serwerów, które znajdują się w Sankt Petersburgu. Komunikaty z fałszywymi alarmami miały pojawiać się na kontach wykorzystywanych przez rosyjskie służby. Moderatorzy mieli namawiać, aby internauci wysyłali te komunikaty do szkół, w których miały być przeprowadzane matury.