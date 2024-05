Matura 2024. Język angielski. ARKUSZE CKE + ZADANIA. Nowa formuła 2023

Tegoroczne matury rozpoczęły się we wtorek 7 maja. Do ostatnich egzaminów zdający przystąpią natomiast 25 maja 2024. Podobnie, jak przed rokiem, matura 2024 odbywa się w dwóch formułach. Z jakimi zadaniami zmagali się dzisiaj abiturienci, którzy przystąpili do egzaminu z j. angielskiego w nowej formule? Mamy arkusze CKE.